Wie Sega Europe nun bekanntgegeben hat, werden in Zukunft wieder die Titel selbst veröffentlicht. Die letzten Titel sind über andere Publisher wie z.B. Infogrames oder Sony erschienen. Was vor einigen Monaten massiv abgebaut wurde (Ende der Dreamcast-Ära), wird nun wieder aufgebaut: Marketing, Sales und PR. 2 Niederlassungen sind geplant, dabei befindet sich die erste in Chiswick, London (für den europäischen Markt), die andere in Paris(speziell für die französischen Markt). Zu diesem Anlass wurden gleich die ersten Titel genannt, die wieder über Sega vertrieben werden: Phantasy Star Online (Xbox) - Mai 2003 Sonic Adventure DX Directors Cut (Gamecube) - Juni 2003 Virtua Fighter 4 Evolution (PlayStation2) - Juni 2003 Jaja, die Marketing-Aktionen von Sega kennt man ja...wenn das kein Schuß in den Ofen wird....