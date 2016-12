Sega of America hat u.a. Electronic Arts, Fox Interactive und Radical Games Ltd. in den USA verklagt, da das Spiel The Simpsons: Road Rage zu sehr dem eigenen Titel Crazy Taxi ähnelt. Laut Sega würde das neuste Simpsons-Spiel gegen ein Patent verstoßen und daher Crazy Taxi vorsätzlich kopieren bzw. nachahmen. Das sogenannte "Patent 138" beinhaltet das Feature, bei dem der Spieler Fahrgäste unter Zeitdruck aufsammeln bzw. abliefern soll und dabei nebenbei Stunts absolviert werden. Sega verlangt einen Verkaufsstopp von The Simpsons: Road Rage sowie einen Schadensersatz für entgangene Gewinne. Der Titel wurde bereits über 1 Millione mal verkauft.