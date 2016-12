Nein, die PS3 ist es nicht - vielmehr möchte Sony jetzt in Richtung Multimedia neue Märkte erobern. Da Sony mit ihrem letzten Geschäftsergebnis wenig zufrieden war, versucht man nun, schnellstmöglich und massiv neue Produkte zu verkaufen. Die sogenanntewird dabei weniger eine Spielkonsole sein, sondern mehr ein Multimedia-Gerät für die ganze Familie. Die PSX wird auf Playstation 2 - Technik basieren, eine 120GB Festplatte, einen TV-Tuner und einen DVD-Rekorder besitzen. In Japan wird das Gerät Ende 2003 erscheinen, in Europa und den USA wird das Gerät Anfang 2004 veröffentlicht.