Publisher Ubisoft startet im Laufe des Monats Januar eine besondere Aktion, bei der es das Spiel Splinter Cell sozusagen als Geschenk gibt. Wer den neusten Titel Prince of Persia: The Sands of Time käuflich erwirbt, erhält eine seperate CD/DVD mit dem hochgelobten Taktikshooter. Dies gilt für alle Systeme (PC, Xbox, PS2), ein konkreter Termin für dieses interessante Bundle ist noch nicht bekannt.