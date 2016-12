Die Fonix Corporation arbeitet an einer modernen Spracherkennungssoftware für die Xbox. Auf der japanischen Xbox-Messe Xbox Xfest wird diese Technologie am 24.10.2003 vorgestellt. Mit dieser Spracherkennungssoftware ist es möglich, Sprachbefehle des Spielers zu erkennen und diese im Spiel umzusetzen. Spiele sind bereits in Vorbereitung, jedoch unterstützt diese Software bisher nur englich und japanisch.