Nachdem spätestens seit dem Erfurt-Massaker das PC-Spiel Counterstrike knapp der Indizierung entgangen ist, behauptet eine neue US-Studie nun: Counterstrike hat keinen negativen sozialen Einfluß auf den Spieler. Aufgrund des gemeinsamen Spielens, der Kooperation und der großen Comunity sei dieses Spiel sogar zweifellos gut für den Spieler. Talmadge Wright, Leiter der Studie meint, dass für gewöhnlich Spaß die entscheidende Emotion des Games ist. Die Ungefährlichkeit des Titels würde dadurch bestätigt, dass in Counterstrike wesentlich auf Vertauen aufgebaut und die Freundschaft und Gemeinschaft gefördert wird. Die Vorurteile wie z.B. "geistlose Tätigkeit" resultieren daraus, dass Menschen nur in Produktivität einen hohen Wert sehen, nicht in Gemeinschaft oder Freundschaft.