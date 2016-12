Wie der bekannte Entwickler zahlreicher Nintendo-Spiele wie Super Mario oder Zelda Shigeru Miyamoto nun bekannt gab, wird ein Nachfolger von Super Mario Sunshine und Pikmin zumindest in Japan noch im Jahr 2003 erscheinen. Auch an einem Zelda-Nachfolger wird bereits gearbeitet, der 2004 veröffentlicht wird. Über komplette Neuentwicklungen konnte man nichts erfahren. Spätestens 2004 werden Gamecube-PAL-Spieler also wieder einige nette Titel erhalten - bis dahin vertreibt man sich die Zeit mit aktuellen Tophits wie Metroid Prime oder Zelda - Wind Waker.