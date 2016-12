Zum kommenden Kinofilm Terminator 3 hat Entwickler Atari das Spiel Terminator 3: Rise of the Machines angekündigt. Als Terminator kämpft man gegen Skynet-Maschinen von der Gegenwart bis in die Zukunft. Arnold Schwarzenegger soll dabei die originalen Synchronstimmen sprechen. Als 3D-Ego-Shooter kämpft man sich durch 20 Levels, die aus den Terminator-Filmen stammen. Ebenso wird das Spiel zahlreiche Videosequenzen beinhalten, die teilweise nicht im Kinofilm vorkommen. In den USA wird Terminator 3 am 2.7.2003 in die Kinos kommen, das Spiel folgt im Herbst auf PC, Xbox, Gamecube und Playstation 2.