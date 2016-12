Am 24.04.03 ist es soweit: Sony wird an diesem Tag mitfür Network Gaming in Deutschland beginnen. Die Testphase wird Ende Juli enden und diejenigen, die sich dafür interessieren, können sich auf der Playstation-Homepage registrieren. Geschäftsführer von Sony CED(Manfred Gerdes) ist der Ansicht, dass von den 1,6 Mio PS2-Besitzern rund 40% einen Breitbandanschluß besitzen und demnach das Marktpotential von 600000 Spielern vorhanden wäre. Erstes Netzwerk-Spiel wird der strategische Action-Titelsein, weitere Produkte wie Frequency 2, My Street, ATV Offroad, This is football 2004, Twisted Metal, Destruction Derby, Hardware: Online Arena oder World Rally Championship sowie 3rd-Party-Spiele sind geplant.