Vor einiger Zeit gab es bereits das grottige PC-Spiel "The Italian Job", welches sich an dem Original-Kinofilm aus dem Jahre 1969 orientierte. Nun erscheint zum Filmeklassiker ein Remake mit Schauspielern wie Mark Wahlberg, Edward Norton und Charlize Theron in den Kinos. Natürlich darf dazu auch das passende Spiel nicht fehlen, welches zeitgleich zum Kinostart erscheinen soll. Für Im Sommer 2003 ist es soweit: Für Playstation 2, Xbox und Gamecube wird das Spiel zum Film veröffentlicht. Pressezitat: "The Italian Job handelt von dem genialen Dieb Charles Croker - im Film gespielt von Mark Wahlberg -, der einen gewaltigen Goldbarren aus einem schwer bewachten Palast in Venedig raubt. Leider treibt ein Mann seiner eigenen Crew, Steve (Edward Norton), ein doppeltes Spiel. Nach Rache dürstend verpflichtet Charlie die Safe-Knackerin Stella (Charlize Theron), die gleichermaßen für ihre Schönheit und für ihre Nerven aus Stahlseilen berühmt ist. Zusammen mit Stella und seiner ursprünglichen Mannschaft folgt Charlie dem Verräter Steve nach Kalifornien. Die Truppe plant das Gold dort zurückzuholen, indem sie Verkehrsampeln manipulieren und so L.A. in ein Verkehrschaos stürzen - rasante Verfolgungsjagden sind vorprogrammiert. Das zeitgenössisches Remake des Klassikers zeichnet sich durch spektakuläre Mini-Cooper-Rennen auf Bürgersteigen und in der Subway aus." Wenn das Remake vom ursprünglichen Spiel auch so wird wie das Original, dann möchten wir lieber verschont werden! :)