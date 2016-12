Publisher Eidos hat die Spiele und Republic: The Revolution im Preis gesenkt. Ab sofort erhält der Schnäppchenjäger den neusten Tomb Raider - Teil für PS2 oder PC zum Preis von 29,99 Euro, wer lieber die limitierte PC-Edition wünscht, zahlt 49,99 Euro. Die ebenso erst vor kurzer Zeit veröffentlichte Politik-Simulation Republic: The Revolution wird von nun an lächerliche 19,99 Euro kosten.