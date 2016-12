Nach zahlreichen Verkaufsproblemen der letzten Wochen in Großbritannien kann sich Nintendo nun freuen. Dank der Veröffentlichung von Metroid Prime hat sich die Situation offenbar (kurzzeitig?) verbessert: Die Hardware- und Software-Verkäufe sind drastisch gestiegen. Die Gamecube-Verkäufe stiegen in der Woche vom 17.3. - 22.3.03 um über 60%, während Xbox, PS2 und GBA-Absätze um 10-15 Prozent sanken. Allein in einer Woche konnten sich ca. 14000 Geräte verkaufen. Der Cube überholt damit auch die PS2-Verkaufszahlen. Nun hofft man, auch mit dem GBA SP so erfolgreich zu starten.