Im Land der "unbegrenzten Möglichkeiten" ist offensichtlich nicht alles so "frei", wie man es gerne hätte. So haben 2 US-Senatoren eine Gesetzesvorlage präsentiert, die Nutzern von P2P-Tauschbörsen zu hohen Haftstrafen verurteilen kann. Wer z.B. CDs oder Filme vor dem offiziellen Verkaufsstart in eine Börse stellt, dem winken u.U. 3 Jahre Gefängnishaft. Alternativ gäbe es auch eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar. Was diese "Straftat" betrifft, wird nicht unterschieden, ob jemand "professionell" MP3s, Filme bzw. Spiele verbreite oder nur etwas zum Download über P2P oder FTP anbiete und sich dies niemand downloaden würde. Allein schon die Tatsache, dass man überhaupt etwas "illegales" anbiete, ist strafbar. Wer übrigens im Kino aktuelle Streifen abfilmt, darf sich evtl. über 5 Jahre Gefängnis freuen. Nur gut, dass wir in Deutschland noch nicht so weit sind!