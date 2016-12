Wie Microsoft bekannt gab, sich die Xbox in den USA auch im Januar deutlich besser verkauft als Nintendos Gamecube. Laut Marktforschungsinstitut NPD Group konnte sich die Xbox im Januar einen Marktanteil von 24% sichern. Der Gamecube dagegen konnte nur ca. die Hälfte vorweisen. Spitzenreiter war natürlich Sonys Playstation 2. Auch der Hardware-Software-Ratio(Anzahl der Spiele pro verkauftem Gerät) liegt derzeit bei 4,9 , worüber sich Microsoft natürlich sehr freut. Ausschlaggebender Grund sei dafür unter anderem auch der Erfolg von DOA Extreme Volleyball, welches am 22.1.2003 in den USA erschien und kurze Zeit später die Verkaufscharts anführte.