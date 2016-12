Zur kommenden Spielemesse E3 darf Publisher Ubisoft natürlich nicht fehlen. Mit dabei: 6 brandneue Spiele, die dort der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 1. Beyond Good & Evil 2. Far Cry (ehemalis X-Isle) 3. Prince of Persia: The Sands of Time 4. Tom Clancys Rainbow Six 3 5. Uru(tm): Ages Beyond MYST: 6. XIII Insgesamt scheinen dies vielversprechende Vorstellungen zu werden....