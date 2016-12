Wie Heise.de meldet, wird Sony Computer Entertainment in den nächsten 3 Jahren umgerechnet ca. 1,54 Milliarden Euro(200 Mrd. Yen) in die Chip-Herstellung für die kommende Playstation 3 investieren. Gemeinsam mit Toshiba und IBM werden ca. 3 Milliarden Euro ausgegeben werden. Dabei möchte man besonders die Entwicklung von 65-Nanometer-Bauteilen und SLSIs (System Large Scale Integrated Circuits) voranbringen, die in der Playstation 3 genutzt werden sollen und "Cell" genannt werden. Weiterhin wird an einem internationalen Breitband-Netzwerk gearbeitet, welches die Verbreitung von Videos, Spielen, TV-Programmen und anderen Inhalten bieten soll. Laut Heise.de soll die Playstation 3 als Gemeinschaftsprojekt von Sony, IBM und Toshiba bereits 2004 in den Geschäften stehen.