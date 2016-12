Wie die Interactive Digital Software Association(IDSA) mitteilt, werden dieses Jahr zu kommenden Spielemesse E3 1350 Spiele vorgestellt werden. 83% der Spiele sollen dabei noch im Jahr 2003 erscheinen. Hier eine kurze Auflistung: Anteile der Spiele in Prozent 57,3 - Videospiele 26,7 - PC Spiele 8,6 Prozent - Handheld-Spiele 3,7 Prozent - Handy- und PDA-Spiele 2,6 Prozent - Online-/Internet-Spiele Genre-Verteilung in Prozent 20,3 - Actionspiele 15,5 - Sportspiele 11,7 - Rollenspiele 8,3 - Strategiespiele 8,0 - Adventurespiele 5,1 - Kinder- & Familien-Software 4,8 - Lernsoftware 2,9 - Simulationen Die größte Videospiele-Messe der Welt und findet vom 14.-16.05.03 in Los Angeles statt.