Bis heute lief auf DemoNews.de die Umfrage: Ja oder Nein? Und das Ergbniss ist erschütternd: 50% der Teilnehmer sagte einfach JA, ohne überhaupt zu wissen, um was es überhaupt geht! Woran liegt es? Ein Problem der Gesellschaft? Unfähig, auch einmal NEIN zu sagen? Ist die Antwort JA einfacher, als sich gegen das System zu wehren, gegen den Strom zu schwimmen? Denkt einmal drüber nach....vielleicht solltet Ihr etwas an eurer oberflächlichen Einstellung ändern, um noch etwas zu bewegen! 28,19% der Befragten wählte das ergreifende Wort NEIN. Was soll das? Einfach mal NEIN sagen, ohne überhaupt zu wissen, um was es geht? Was soll diese pessimistische Einstellung? Kein Wunder, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, nett miteinander umzugehen... alles zu "verneinen" ist doch unsozial und offenbar sehr einfach! Stellt euch den Konfrontationen, bildet euch eine Meinung und sagt nicht einfach NEIN! 21,81% stimmten für "Weiß nicht?!". Das ist noch viel tragischer! Gleichgültig? Unsicher? Persönlichkeitsspaltung? Kein Selbstbewusstsein? Offenbar sind sich 1/5 der Teilnehmer nicht im KLAREN darüber, wie gefährlich ihre Antwort war! Wir können nur empfehlen, einmal einen guten Arzt aufzusuchen und etwas am eigenen Ego zu arbeiten! :-)