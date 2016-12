Zur kommenden Spielemesse E3 hat Publisher Vivendi Universal die Spiele genannt, die dieses Unternehmen vorstellen möchte. Buffy the Vampire Slayer: Chaos Bleeds (Xbox, PS2, GC) The Simpsons: Hit and Run (Xbox, PS2, GC, PC) Futurama (Mehrere Systeme) The Hobbit (Xbox, PS2, GC, GBA) Dr. Seuss The Cat in the Hat (Xbox, PS2, GC, PC) Metal Arms: Glitch in the System (Xbox, GC) Crash Nitro Kart (Xbox, PS2, GC, GBA) Weitere Informationen zu den kommenden Titeln findet man bei IGN.com (englisch).