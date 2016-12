Gerüchte zu verbreiten ist offenbar sehr beliebt. Am gestrigen Tage berichteten wir, dass laut XboxIGN.com eineEnde 2004 für die Xbox erscheinen soll. Wie, Entwickler bei Factor5, im Forum der Videospielezeitschriftnun angibt, arbeite man zwar an Technologie für Xbox und PS2, doch sei die Meldung von XboxIGN.com nur ein Gerücht. Aktuell nutze man den Gamecube als Zielplattform, so lange dieser ausreichend gut verkauft wird. Aufgrund der Preissenkung der Gamecube-Hardware schienrecht zuversichtlich, dass dies auch so bleiben wird.