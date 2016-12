Der französische Publisher Wanadoo veröffentlicht im Oktober 2003 das Horror-Adventure Curse: The Eye of Isis. "Curse erzählt von zwei Kulturen, die - durch 5000 Jahren voneinander getrennt - aufeinanderprallen. Sie führen den Spieler an unterschiedliche Schauplätze, vom viktorianischen England in die Wüste des alten Ägyptens. In actionlastigen Abenteuern schlägt sich der Gamer durch Horden von Monstern und Mumien und bewältigt allerhand paranormale Phänomene." Zumindest die ersten Screenshots sehen vielversprechend aus.