Der amerikanische Hersteller von Brettspielen Fantasy Flight Games hat die Rechte von Spieleentwickler Blizzard für ein klassisches Warcraft-Brettspiel erworben. Noch zum Weihnachtsgeschäft 2003 soll das Brettspiel in den USA erscheinen und sich stark an den Computerspielen orientieren. Ob dieses Brettspiel auch in Europa erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt.