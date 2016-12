Nintendo hat die aktuellen Releasetermine für das Jahr 2004 bekanntgegeben. Mit dabei sind Titel anderer Publisher. Gamecube: 20.02.04 - James Bond 007: Everything or Nothing (EA) 26.02.04 - Kirby Air Ride (Nintendo) 11.03.04 - Final Fantasy: Crystal Chronicles (Nintendo) März 2004 - Metal Gear Solid: The Twin Snakes (Konami) I. Quartal 2004 - Sonic Heroes (Sega) I. Quartal 2004 - Puyo Pop Fever (Sega) I. Quartal 2004 - Harvest Moon: A Wonderful Life (Ubi Soft) I. Quartal 2004 - World Racing (TDK) I. Quartal 2004 - Spawn Armageddon (Namco/EA) I. Quartal 2004 - R: Racing (Namco/EA) I. Quartal 2004 - Scooby Doo! Mystery Mahem (THQ) April 2004 - Pokémon Channel (Nintendo) II. Quartal 2004 - Mario Golf: Toadstool Tour (Nintendo) II. Quartal 2004 - Pokémon Colosseum (Nintendo) II. Quartal 2004 - Phantasy Star Online III: C.A.R.D Revolution (Sega) Game Boy Advance: 16.01.04 - Need for Speed Underground (EA) 30.01.04 - Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards (Konami) 20.03.04 - Sword of Mana (Nintendo) März 2004 - Sabre Wolf (THQ) I. Quartal 2004 - Sonic Battle (Sega/THQ) I. Quartal 2004 - Harvest Moon: Friends of Mineral Town (Ubi Soft) April 2004 - Metroid Zero Mission (Nintendo) II. Quartal 2004 - Donkey Kong Country 2 (Nintendo) II. Quartal 2004 - F-Zero 2 (Nintendo) II. Quartal 2004 - Shining Soul 2 (Sega/THQ) 2004 - Boktai: The Sun Is In Your Hand (Konami)