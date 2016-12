Gestern erzählten wir Euch vom Gizmondo und den Plänen, dieses Handheld durch Werbung zu subventionieren. Die folgende News geht ebenfalls um das Thema Werbung und treibt das Konzept um Online-Werbung noch ein Stück weiter. Das US-Unternehmenhat laut eigenen Aussagen das "weltweit erstes Gamingwerbenetzwerk" entwickelt und dazu eine Beta-Phase erfolgreich abgeschlossen. In diesem Netzwerk kann Werbung online in Spiele integriert werden, denn das Programm erlaubt es, Texturen im Spiel auszutauschen. So lässt sich die Werbung zeitnah zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Regionen schalten. Bekannte Unternehmen wieundhaben bereits Verträge mitunterzeichnet, bis Ende 2005 sollen 40 Titel von zehn Publishern mit Werbung versehen werden. Eines der ersten Games ist. Ob der dadurch erzielte Mehrgewinn der Spieleunternehmen an die Kunden (z.B. durch billigere Spiele-Preise) weitergegeben wird, sei mal dahingestellt...