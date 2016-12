Die Gerüchtküche rund um den-Nachfolger kocht und broddelt einmal wieder und wir wollen die fertigen Gerichte natürlich an Euch weitergeben. So ist sich die Website GamesIndustry.biz nun endgültig sicher, dass die neue-Konsole den Namentragen wird. Die Kollegen berufen sich dabei auf einen äußerst zuverlässigen englischen Informanten, der - üblicherweise - nicht näher genannt wird. Ganz aus der Luft gegriffen ist dieses Gerücht natürlich nicht, denngilt schon längere Zeit nebenundals möglicher Name der neuen Konsole. Die Kollegen breiten weiter aus, dass dienicht schwarz wie ihr Vorgänger sein wird, sondern in einem weiss-silbrig schimmernden Design daherkommt. Sie soll wie dievertikal aufstellbar sein und eine konkave - also nach innen eingewölbte - Form haben. Viele neue Spieletitel sollen den Zusatz "360" erhalten, so dass uns z. B. ein Project Gotham Racing 360 erwartet. Ähnliches kennt man ja bereits von-Produkten (). Außerdem gibt es auch erste Bilder zum Controller der, diese könnt Ihr unten sehen. Offiziell sind diese Bilder nicht; daher bleibt abzuwarten, ob die Pads tatsächlich so aussehen oder es sich mal wieder um einen Fake handelt. Nach den Gerüchten wollen wir nun aber noch ein paar Fakten zur nächstenbenennen. So meinteCorporate Vice President, es werden Musik-Downloads aus allen Quellen möglich und mit der neuen Konsole abspielbar sein. Obselbst solch einen Dienst anbietet ist noch unklar. Außerdem wird auch die Möglichkeit von Video On Demand ) - also die Möglichkeit Filme aus dem Netz abzurufen und abzuspielen - angedacht. Live wird die kommende Konsole ja erstmals am 16. Mai 2005 auf derin Los Angeles um 18.00 Uhr Ortszeit der Weltpresse vorgestellt. Doch die Weltpremiere erfolgt schon zuvor übers Fernsehen. Am 12. Mai 2005 bzw. bei uns am 13. Mai um 19 Uhr, läuft aufeine halbstündige Fernsehsendung, in derdie neue Konsole erstmals präsentiert. Durch die Sendung führtaus), weitere Stars treten in der Show auf. Markiert Euch also diesen Termin schon einmal rot im Kalender.