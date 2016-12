Am 11.4.2003 ist es soweit! Diejenigen, die eine Xbox besitzen, werden sich über die Xbox-Classic-Titel freuen, die ab diesen Zeitpunkt für günstige 29,99 Euro angeboten werden. Zu Beginn stehen bereits folgende Titel zur Auswahl: Amped Dead or Alive 3 Oddworld: Munchs Oddysee Project Gotham Racing Rallisport Challenge Spiderman Tony Hawks Pro Skater 3 Wreckless Moto GP Crash Bandicoot Buffy the Vampire Slayer James Bond: Agent Under Fire Burnout Weiterhin wird auch SSX Tricky im April folgen. Die Verpackung wird mit einem weißen Rand gekennzeichnet werden, damit man erkennt, dass der Titel zur Classic-Serie gehört.