Auf der CES-Messe in Las Vegas hat Bill Gates einige Projekte vorgestellt, bei denen digitale Musik und Videos nicht nur auf dem heimischen PC betrachtet werden können. Die Erweiterung des Windows XP Media Centers soll in Zukunft auch in Settop-Boxen oder TV-Geräten installiert werden, ebenso soll es auch möglich sein, mit dem Xbox Media Center Extender Kit die neuen Features auch auf der Xbox zu nutzen. Wird die Xbox z.B. mit einem PC-Netzwerk verbunden, so können Daten wie Musik, Videos, DVDs auch am TV geschaut werden. Eine Fernsteuerung am PC soll auch vorhanden sein. Sozusagen werden sich Anwendungen zwischen verschiedenen Hardware-Plattformen austauschen lassen, namhafte Hersteller wie Dell, HP oder Samsung werden auch spezielle "Extender-Boxen" herstellen, um eine Kommunikation zwischen PC, Xbox, TV, Videorekorder etc. zu ermöglichen. Die notwendige Xbox-Software wird inkl. Fernbedienung im 4. Quartal 2004 erscheinen.