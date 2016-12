Gerüchten zufolge, sollen die Preise für Xbox, Playstation 2 und Gamecube bereits im Mai in den USA sinken. Dies geht aus Preislisten des Händlers "Gamestop" hervor. So würden die Konsolen ungefähr Gamecube USD 99,99 (Euro 91) Xbox USD 149,99 (Euro 136) PlayStation2 USD 149,99 (Euro 136) kosten. Die Preise sollen erst ab der E3-Messe gelten, eine Preissenkung auch in Europa wäre nicht unwahrscheinlich. Ob die Gerüchte der Wahrheit entsprechen, ist bisher noch nicht bekannt.