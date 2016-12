Wie verschiedene Nachrichtenagenturen berichtet haben, wurde der Preis für die Xbox in verschiedenen, asiatischen Ländern drastisch gesenkt. So kostet die schwarze Daddelkiste in Hong Kong und Singapur nur noch umgerechnet 156 Euro. Spiele wie Rallisport Challenge, NBA Inside Drive oder Quantum Redshift werden für unter 17 Euro verscherbelt. Ähnlich sieht es auch in Südkorea aus. Dort kostet die Xbox ca. 183 Euro, die neusten Spiele sind mit 26 Euro wahre Schnäppchen. Ältere Spiele gehen für rund 21 Euro über die Ladentheke. Solch niedrige Preise, vor allem für die Spiele, wird es in Europa die nächsten Jahre sicherlich nicht geben!