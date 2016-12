Wie Microsoft nun bekanntgegeben hat, wird der Xbox-Spielkonsole in Zukunft nur noch der kleinere und handlichere S-Controller beiliegen. Der Grund sei, dass laut Umfragen der kleinere Joypad bei den Spielern in Europa viel beliebter sei. Die Mehrheit der Befragten zieht den S-Controller gegenüber dem klobigen Standard-Controller vor. Die Folge ist, dass jeder Neukunde nun den kleinen Pad anstatt des alten erhalten wird. An der unverbindlichen Preisempflung von 199,99 Euro wird sich nichts ändern.