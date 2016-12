Hat sich der Mensch bereits an Bücher zu einem Kinofilm gewöhnt, so stellt THQ nun eine neue Idee vor. Derzum Spielwird in der nächsten Woche unter dem Namenveröffentlicht. "Das Buch schildert auf mehr als 240 Seiten die packende Vorgeschichte des Action-Spiels und wie Freelancer Magnus Tide, dessen Rolle der Spieler in Yager übernimmt, an den wendigen Kampfjet "Sagittarus" kommt." Das Buch kostet nurund eine Leseprobe kann man sich HIER downloaden. Download der Leseprobe