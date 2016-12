Wer die besonderehaben wollte, musste sich bisher z.B. das Mario Kart - Gamecube-Paket kaufen, welches diese Disk beinhaltet. Doch nun hat sicherbarmt und bietet auf Nintendo.de im eigenendiese Edition an. Fürerhält man das doch besondere Zelda-Paket. Die Collector`s Edition beinhaltet folgende Spiele: The Legend of Zelda (NES) The Legend of Zelda II: Link`s Adventure (NES) The Legend of Zelda: Ocarina of Time (N64) The Legend of Zelda: Majora`s Mask (N64) The Legend of Zelda: The Wind Waker (GCN,Demo) Ab demdarf die Ware eingetauscht werden, allerdings ist der Vorrat beschränkt.