Wer sich ab dem 1. Dezember 2003 eine Gamecube-Konsole kauft, erhält ab sofort zum normalen Preis vondie sogenannteinkl. der Konsole. Folgende Titel befinden sich auf der sozusagen kostenlosen Disc: The Legend of Zelda (NES) The Legend of Zelda II: Link`s Adventure (NES) The Legend of Zelda: Ocarina of Time (N64) The Legend of Zelda: Majora`s Mask (N64) The Legend of Zelda: The Wind Waker (GCN,Demo) Wer bereits einen Gamecube besitzt, darf sich diese Edition ab heute auch in Nintendos Sternekatalog eintauschen, vorausgesetzt, man besitzt 4500 Sterne.