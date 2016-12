Wie Nintendo nun bekanntgegeben hat, erscheint auch in Europa die limitierter Auflage von The Legend of Zelda: The Wind Waker inkl. dem N64-Hit Zelda: Ocarina of Time und dem ursprünglich für N64DD geplanten Zelda: Ocarina of Time Master Quest(Ura Zelda). Weiterhin sind auf der Bonus-Disc einige Videos zu Spielen wie F-Zero oder 1080 Avalance vorhanden. Auslieferung: Ab dem 3.5.2003 und nur so lange der Vorrat reicht!