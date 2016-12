Wie Gamefront berichtet, arbeiten bereits 5 Mitarbeiter an einem GTA 3 - Nachfolger. Zu GTA 4 werden bereits erste Konzepte entworfen, erscheinen soll es für eine "Next Generation" - Konsole, wahrscheinlich für Playstation 3. An einem Nachfolger zu GTA: VC wird jedoch schon fleißig gearbeitet, denn in spätestens 18 Monaten soll die Fortsetzung des meistverkauften Take2-Titels erscheinen. Dank Exklusivvertrag für GTA zwischen Hersteller Rockstar und Sony kann man davon ausgehen, dass auch dieser Titel nur für die Playstation 2 erscheinen wird (und gewiss auch PC). Der Vice City - Nachfolger soll sich stark am Vorgänger orientieren, erst GTA 4 wird komplett anders sein.