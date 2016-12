Der PS2-Titel eJay ClubWorld ist nach einem halben Jahr jetzt für nur noch UVP 29,99 Euro wiederveröffentlicht worden. Diejenigen, die selbst einmal Musik auf der PS2 erstellen wollen, können jetzt zum halben Preis (UVP früher: 59,99 Euro) zuschlagen. Produktbeschreibung: "eJay CLUBWORLD – the music making experience. Acht aufregende Clubs und Locations mit jeweils einem anderen Musik-Stil warten darauf, mit dem ultimativen Club-Mix beschallt zu werden. Kein Problem mit eJay Clubworld. Mit diesem Musikpaket für die PlayStation 2 produziert man die coolsten Club-Tracks in DVD-Qualität innerhalb von Minuten. Der Hyperund Groove-Generator hilft beim Erstellen von Melodien und Beats, und am Vitual Turntable könneneigene Scratches remixt werden. Fertige Tracks werden in der Jukebox abgespielt, natürlich mit 3DVideoanimator und coolen hochauflösenden Grafiken. Doch damit hört der Spaß noch lange nicht auf. Mit bis zu 3 Freunden formiert man seine eigene Band, um zu jammen, Musik zu machen und aufzunehmen."