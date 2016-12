1944: Winterschlacht in den Ardennen herunterladen und das Game angespielt. Wenn nicht, dann findet Ihr die Download-Links Digital Reality-Titel, dann lohnt sich der Blick auf die offizielle Homepage von 1944: Winterschlacht in den Ardennen. Digital Reality stellt dort regelmässig Infos und Videos ein, die Ihr allesamt unter diesem Link findet. So gibt es dort bereits zwei Videos zu Missionsbriefings (41 bzw. 30 MB), einen Auszug aus dem Soundtrack (24 MB) und seit Gestern den deutschen Trailer, den wir Euch hier auch direkt zum Download anbieten: Download 1944: Winterschlacht in den Ardennen - dt. Trailer (44 MB) Erscheinen wird 1944: Winterschlacht in den Ardennen am 09. Mai 2005. Die Fans von Echtzeitstrategietiteln unter Euch, haben sicherlich schon die seit Mitte März veröffentlichte Demo-Version vonherunterladen und das Game angespielt. Wenn nicht, dann findet Ihr die Download-Links hier . Sucht Ihr nach weiterem Material zu dem-Titel, dann lohnt sich der Blick auf die offizielle Homepage vonstellt dort regelmässig Infos und Videos ein, die Ihr allesamt unter diesem Link findet. So gibt es dort bereits zwei Videos zu Missionsbriefings (41 bzw. 30 MB), einen Auszug aus dem Soundtrack (24 MB) und seit Gestern den deutschen Trailer, den wir Euch hier auch direkt zum Download anbieten:(44 MB) Erscheinen wirdam 09. Mai 2005. Quelle: Half Life 2 - FAQ