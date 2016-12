Wie Autumn Moon Entertainment soeben bekannt gegeben hat, wurde die Zusammenarbeit mit dem deutschen Publisher Bad Brain Entertainment beendet. Bad Brain sollte das mitten in der Produktion befindliche Adventure A Vampyre Story vertreiben. Allerdings waren die Entwickler wohl nicht ganz zufrieden mit der Publisher-Arbeit. Nun suchen die Jungs fieberhaft einen neuen Partner für das mitten in der Produktion befindliche Abenteuer. Aus diesem Grund verzögert sich die Entwicklung um unbestimmte Zeit. Hinter Autumn Moon Entertainment stehen übrigens alte LucasArts-Hasen, die an zahlreichen ehrwürigen Adventure-Klassikern mitgearbeitet haben und mit A Vampyre Story für frischen Wind im Genre sorgen wollen.