Detektiv Poirot ermittelt (Foto: Microïds) Entwickler Microïds arbeitet derzeit an dem Adventure Agatha Christie - The A.B.C. Murders, in dem der weltberühmte Detektiv Hercule Poirot einen mysteriösen Brief von einem gewissen „ABC“ erhält, in dem dieser einen Mord ankündigt. Noch besorgniserregender als der Inhalt des Schreibens ist das Selbstbewusstsein des Serienmörders, der die Polizei verspottet und sogar Poirots überragenden Intellekt infrage stellt! Dies kann der von sich stets sehr überzeugt Poirot nicht auf sich sitzen lassen. Und so ist es unsere Aufgabe in Agatha Christie - The A.B.C. Murders, den mysteriösen Mörder zu fassen. Die Ereignisse führen uns an verschiedene Schauplätze in England, an denen wir komplexe Ermittlungen anstellen müssen. Hier gilt es genau zu beobachten, rasche Schlüsse zu ziehen und besonnen zu agieren. Folgende Features stehen im Mittelpunkt von BEOBACHTUNG: In den Beobachtungssequenzen muss der Spieler Hercule Poirots Blick auf die wichtigen Details am Tatort richten, um die für die Ermittlung wichtigen Beweise zu entdecken.

BEFRAGUNG: Der Spieler verhört Verdächtige, indem er aus verschiedenen Fragen auswählt. Dank Hercule Poirots messerscharfer Auffassungsgabe, registriert er selbst die unscheinbarste Reaktion seines Gegenübers.

OBJEKTE EINSAMMELN UND BENUTZEN: Unser Lieblingsdetektiv vertraut auf Geistesstärke, nicht auf Muskelkraft. Trotzdem muss er gelegentlich Gegenstände einsammeln und am richtigen Ort mit der richtigen Person kombinieren, um den Verlauf der Geschichte voranzutreiben.

RÄTSEL: „The A.B.C. Murders“ bietet mehr als fünfzehn verschiedene Rätseltypen, die der Spieler lösen muss, um versteckte Objekte zu finden oder Geheimverstecke zu öffnen.

„KLEINE GRAUE ZELLEN“-Menü: In diesen Sequenzen muss der Spieler Fragen zu den Morden oder den Verdächtigen beantworten und Schlüsse aus dem gesammelten Beweisen ziehen.

REKONSTRUIEREN – Nach den Ermittlungen zu jedem Fall muss der Spieler die Ereignisse, die zum Mord geführt haben, in eine chronologische Reihenfolge bringen. Um uns den Inhalt von näher zu bringen, hat Microïds nun das erste von insgesamt drei geplanten Making Of-Videos zu Agatha Christie - The A.B.C. Murders veröffentlicht. Das Adventurespiel Agatha Christie - The A.B.C. Murders wird im ersten Quartal 2016 auf PC, Mac, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Es wird mit englischer und französischer Sprachausgabe sowie mit deutschen, englischen, italienischen und spanischen Texten erhältlich sein. Quelle: Pressemitteilung