Ubisoft gab in dieser Woche bekannt, dass wir uns über kostenlose DLCs zum kürzlich veröffentlichten Aufbaustrategie-Game Anno 2205 freuen dürfen. Der erste kostenlose DLC Wildwater Bay erscheint bereits im Januar 2016. Wildwater Bay ist ein neues Gebiet in der gemäßigten Erdzone von Anno 2205 , welches von den Spielern erkundet und bebaut werden kann. Diese Zone wird die bislang größte sein und bietet den Spielern ein weitläufiges kontinentales Gebiet, sowie zahlreiche Inseln in der Nähe der Küsten. In dieser Zone können die Spieler weitere Küsten-und Bergslots für sich beanspruchen. Wildwater Bay kommt als kostenloser DLC (Foto: Ubisoft) Des Weiteren wird ein neues Sektorprojekt freigeschaltet, in welchem die Spieler die Rätsel der verlassenen Unterwasserstädte lösen und Geister der Vergangenheit treffen können.Weitere Informationen zu diesem Thema sind auf dem diesem zu finden. Anno 2205 wurde von Ubisoft Blue Byte entwickelt und lässt die Spieler zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe zum Mond reisen. Weitere Infos dazu findet ihr in unserem Release-Special zu Anno 2205.