DemoNews-Nachrichten nach dem Shooter Area 51 sucht, muss man schon sehr weit zurückgehen. Daher ist es mal wieder Zeit, dem Game wieder etwas mehr Aufmerksamkeit zu widmen und es Euch näher vorzustellen. Schließlich soll es laut unserem neuestem Informationsstand nach etlichen Verschiebungen nächsten Monat auf den Markt kommen. Wie der Name Area 51 schon andeutet, dreht sich der Shooter um Aliens. Diese haben eine Invasion auf die Erde gestartet und versuchen mittels Viren die Menscheit zu unterjochen. Die Story ist also nicht wirklich originell, doch dies ja haben die wenigsten Shooter zu bieten. Der Hauptcharakter Ethan Cole bekommt in Area 51 die Stimme von Akte X-Hauptdarsteller David Duchovny spendiert, allein dies soll schon für die richtigen Alien-Flair sorgen. Cole bekommt im Laufe des Spiels die Unterstützung von dem freundlichen Alien Edgar, dieser wird von Schock-Rocker Marilyn Manson synchronisiert. Die deutsche Version enthält leider nicht die deutsche Stimme von David Duchovny, soll sich aber auf englische Sprachausgabe umschalten lassen. Neben einer Singleplayer-Kampagne wird es auch Mehrspieler-Action mit bis zu 16 Spielern geben, als Modi sind u. a. Deathmatch und Capture the Flag geplant. Einen kurzen Trailer zu Area 51 haben wir auch noch im Angebot, herunterladen könnt Ihr unter folgendem Link: Area 51 Trailer (12,1 MB / 00:30 min.) Erscheinen wird Area 51 am 20. Mai 2005 für PC, PS2 und Xbox. Quelle: Gamefront