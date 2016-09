Für PlayStation 4 und Xbox One ist das Action Adventure Assassin’s Creed Syndicate bereits seit dem 23. Oktober erhältlich und konnte dort bereits ganz gute Wertungen einheimsen (sh. dazu auch hier). Ab dem heutigen 19. November ist das Abenteuer der Zwillings-Meuchler Jacob & Evie Frye auch endlich für den PC erhältlich. Wer also auf diese Version gewartet hat, kann nun endlich seinen Trip in das viktorianische London beginnen.

Passend zum Release der PC-Version von Assassin’s Creed Syndicate hat Ubisoft auch nochmals einen neuen Launch-Trailer veröffentlicht:

Und hier auch nochmals die Systemanforderungen:

Mindestanforderungen

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10(64 Bit Versionen)

Prozessor: Intel Core i5 2400s mit 2.5 GHz oder AMD FX 6350 mit 3.9 GHz

Arbeitsspeicher: 6 GB oder mehr

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD Radeon R9 270 (2GB VRAM mit Shader Model 5.0)

DirectX: Juni 2010 Redistributable

Soundkarte: DirectX-Kompatibel mit den aktuellsten Treibern

Festplatte: Mindestens 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlenen Anforderungen

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10(64 Bit Versionen)

Prozessor: Intel Core i7-3770 mit 3.5 GHz oder AMD FX-8350 mit 4.0 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB oder mehr

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 760 (4GB) oder die neuere GTX 970 (4GB) oder AMD Radeon R9 280X (3GB) und besser

DirectX: Juni 2010 Redistributable

Soundkarte: DirectX 9.0c-Kompatibel mit den aktuellsten Treibern

Mehr Infos dazu findet ihr hier. Wir wünschen allen Käufern von Assassin’s Creed Syndicate (egal welcher Version) viel Spaß mit dem Spiel!