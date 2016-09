"In Battlefield 1942, das hauptsächlich den Multiplayer-Modus fokussiert, erhält der Spieler die Macht und die Möglichkeiten, die Folgen des Zweiten Weltkriegs zu beeinflussen. Mit der Fähigkeit, über 35 authentische Fahrzeuge der Alliierten und Achsenmächte aus der Ich-Perspektive zu steuern und aus fünf Charakter-Gruppen auszuwählen, stehen dem Spieler unglaubliche Handlungsmöglichkeiten zur Auswahl. Neben zahlreichen verfügbaren Optionen kann der Spieler wählen, ob er die Küsten der Normandie stürmt oder verteidigt, die Artillerie oder einen Panzer in Kursk befehligt, einen Jäger steuert oder die Küstenbatterie in Midway leitet, das Kommando über einen Flugzeugträger oder Jeep in Guadalcanal hat oder die Leitung eines Bombers oder Truppentransporters in El Alemain übernimmt - und einige der dramatischsten Momente des Zweiten Weltkriegs erlebt. Das Spiel wird voraussichtlich im Sommer 2002 für PC und im Winter 2002 für das Xbox-Videospiel-System von Microsoft erscheinen. Battlefield 1942 für PC unterstützt bis zu 64 Spieler und gibt ihnen die Möglichkeit, die Kämpfe und Schlachten des Zweiten Weltkriegs nachzuempfinden. Der Spieler kann sowohl zahlreiche Waffen der Alliierten und Achsenmächte einsetzen als auch Landfahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge. Er hat außerdem die Möglichkeit, zu wählen, welche Position er inne hat - Pilot, Kanonier, Bombenschütze etc. Battlefield 1942 bietet große und detaillierte Karten, die es dem Spieler erlauben, verschiedene Kriegspläne strategisch zu entwickeln. Die Kampfszenen in Battlefield 1942 finden an weltbekannten und entscheidenden Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs in Europa, dem Pazifikraum, Osteuropa und Nordafrika statt. Einschließlich mehr als 16 Karten von vier Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs. Das Spiel verwendet eine eigene Engine namens Refractor 2, die z.Z. widerstandsfähigste 3D-Rendering-Engine. Obwohl der Multiplayer-Modus den Fokus in Battlefield 1942 für PC darstellt, gib es auch einen Modus für einzigartige Einzelspieler-Action. In diesen Leveln gibt es fortgeschrittene Künstliche Intelligenz, die keinem Skript folgt, d.h. der Spieler wird jedes Mal, wenn er spielt, neue aufregende Dinge erleben." Die 133MB große Singleplayer-Demo steht nun zum Download bereit und gibt einen guten Einblick auf das kommende PC- und X-Box-Spiel.