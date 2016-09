NCSOFT hat den europäischen Veröffentlichungtermin für sein MMO Blade & Soul bekanntgegeben: Am 19. Januar 2016 um 6:00 Uhr MEZ geht es offiziell los. Besitzer eines Schüler- oder Meisterpakets können am 11. Januar noch vor dem offiziellen Start Namen reservieren. Der Vorabstart für alle Besitzer eines Gründerpakets beginnt am 15. Januar. Pünktlich zum Start des Free-to-Play-MMOs werden diverse Inhalte verfügbar sein Dazu zählen sieben spielbare Klassen, 30 Verliese und die Duellarena, in der man seine Kampfkunst zur Schau stellen kann. Die Höchststufe für die Charaktere in Blade & Soul liegt bei 45. Besonders die Duellarena soll ein Highlight von Blade & Soul werden und das Spiel als E-Sport-Titel etablieren. Erst kürzlich fand im südkoreanischen Busan die von NCSOFT ausgerichtete Blade & Soul-Weltmeisterschaft 2015 statt, die über 6000 Menschen anzog. Den Plänen von NCSOFT nach sollen bereits an der Weltmeisterschaft 2016 nordamerikanische und europäische Vertreter teilnehmen, die sich zuvor in einem PvP-Turnier für Spieler im Westen qualifizieren können. Die ersten Ranglisten der Vorsaison werden in Nordamerika und Europa bald nach der Veröffentlichung aufgestellt. Dazu wird in Zukunft Genaueres bekannt gegeben. Zunächst geht aber die geschlossene Beta von Blade & Soul vom 24. bis zum 30. November in die nächste Runde. Weitere Informationen dazu sowie das Anmeldeformular für zukünftige Phasen der geschlossenen Beta gibt es unter www.bladeandsoul.com. Quelle: Pressemitteilung