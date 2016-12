BloodRayne 2 hat Entwickler Terminal Reality einen ersten Trailer veröffentlicht, der in HighRes ca. 80 Sekunden Szenen aus dem Spiel zeigt. Das Video ist in 2 Auflösungen verfügbar, der Titel soll im Oktober für PC, Xbox und PS2 erscheinen. Download Trailer (LowRes,18MB) Download Trailer (HighRes, 78MB) Zum kommenden Titelhat Entwicklereinen ersten Trailer veröffentlicht, der in HighRes ca. 80 Sekunden Szenen aus dem Spiel zeigt. Das Video ist in 2 Auflösungen verfügbar, der Titel soll im Oktober für PC, Xbox und PS2 erscheinen.(LowRes,18MB)(HighRes, 78MB) Quelle: Guillermo Del Toro Fansite