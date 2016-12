nicht den momentanen Status von Breed wider. Die originale, englische Meldung findet man im offiziellen Sollte diese Behauptung stimmen, scheint es fast so, als möchte man die magere Qualität der Demo rechtfertigen. Ob die endgültige Vollversion auch so enttäuscht, werden wir spätestens im Februar sehen. Wie BreedCenter meldet, könnte es sich bei der kürzlich erschienenen Breed-Demo sozusagen um keine richtige Demo handeln. So behauptet eine "anonyme Quelle", dass die Demo nur mit "Brat Grafiken" und "Techniken der Vollversion" von CDV selbst gescriptet wurde, um festzustellen, wie Levels erstellt werden bzw. wie leistungsfähig die Grafikengine ist. Angeblich spiegele die Demoden momentanen Status vonwider. Die originale, englische Meldung findet man im offiziellen Breed-Forum Quelle: BreedCenter