Damit der kommende PC-Shooter nicht bis zum nächsten Jahr in Vergessenheit gerät, veröffentlicht CDV bis Januar 2004 in regelmäßigen Abständen jeweils ein kleines Trailer-Video zum "Halo-Killer". Nun ist die erste von acht Teilen der sogenannten "The Grunt" - Episode erschienen. Dieses Video zeigt einige Szenen aus dem Spiel, inkl. einigen Hintergrundinfos. Download Video 1/8 (2,3MB, DivX)