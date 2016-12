Breed hat CDV ein neues Video veröffentlicht. Hier darf man sich rund 2 Minuten neue Szenen aus dem Spiel anschauen. Der Titel soll in diesem Monat in Deutschland erscheinen. Zum kommenden 3D-Shooterhat CDV ein neues Video veröffentlicht. Hier darf man sich rund 2 Minuten neue Szenen aus dem Spiel anschauen. Der Titel soll in diesem Monat in Deutschland erscheinen. Download Video (18,8MB) Quelle: Gamefront