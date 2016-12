Nachdem bereits zahlreiche Zeitschriften über den Nachfolger des grandiosen 3D-Shooters Call of Duty berichten durften, ist es fast schon ein "alter Hut", wenn Activision nun Call of Duty 2 offiziell ankündigt. Dies ist heute aber trotzdem geschehen. Auch der zweite Titel wird von der Spieleschmiede Infinity Ward entwickelt. Dem Spiel wird eine neue Engine spendiert, die nicht nur beeindruckendere Grafiken sondern auch eine deutlich bessere KI bieten soll. Neue historische Kampagnen und realistische Squad-Kämpfe werden mit dabei sein. Call of Duty 2 wird dem Spieler die Geschichten von vier verschiedenen Soldaten erzählen, jeder erlebt dabei sein eigenes Abenteuer. Man kann dabei selbst entscheiden, ob man sich für die individuellen Storys eines jeden Soldaten entscheidet oder die Missionen nach chronologischer Reihenfolge absolviert. Kenner von Call of Duty: Finest Hour ahnen schon, wie dies funktioniert. Squad-Teams werden nun auch eine größere Anzahl an Missions-Zielen besitzen, was u.a. auch dazu führen soll, dass man mehrere Wege einschlagen kann, um einen Abschnitt erfolgreich zu beenden. Im Herbst 2005 soll es dann schon soweit sein - Call of Duty 2 wird für den PC erscheinen. Bilder zum Spiel gibts bereits im Internet, aber die dürfen wir an dieser Stelle nicht anbieten.....