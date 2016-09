Capitalism 2

"Erschafft und kontrolliert das Wirtschaftsimperium eurer Träume! Dieses umfassende Strategiespiel deckt alle wichtigen Aspekte des realen Wirtschaftsgeschehens ab. Koordiniert alle relevanten Unternehmensbereiche wie z.B. Marketing, Produktion, Einkauf, Import, Vertrieb und werdet zum Geschäftsführer eures eigenen Unternehmens! Capitalism II beinhaltet zwei neue Kampagnen - Die Kapitalgeber Kampagne und die Entrepreneur Kampagne - sowie ein detailliertes Tutorial, das euch die große Vielfalt an komplexen Geschäftsstrategien ausführlich und verständlich erläutert. Capitalism II setzt neue Maßstäbe im Genre der Wirtschaftsimulationen!" Die Demo-Version beinhaltet 4 Business - Szenarien, welche aus den ersten 3 Tutorials der "Entrepreneurs Campaign" und ein Tutorial von "Capitalists Campaign" bestehen.